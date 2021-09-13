Бен Аффлек толкнул фаната в грудь из-за фото в аэропорту

Аффлек толкнул в грудь фаната, который хотел сделать селфи с ним и Лопес в аэропорту

Голливудский актер Бен Аффлек толкнул в грудь фаната, который хотел сделать селфи с ним и его возлюбленной, актрисой Дженнифер Лопес. Об этом сообщает SGE.

Пара возвращалась с Венецианского фестиваля, где прошла премьера фильма «Последняя дуэль», в которой сыграл Аффлек. В аэропорту их настиг назойливый фанат, который хотел сделать фото со звездами. Аффлеку это не понравилось — он положил руку мужчине на грудь и оттолкнул его. В спор вмешалась охрана артиста и установила дистанцию между мужчинами.

Ранее Бена Аффлека заметили во время покупки обручального кольца для Дженнифер Лопес. Уточняется, что артиста засняли во время шопинга в Калифорнии. Он посетил ювелирный магазин Tiffany вместе с матерью Крис Энн Болдт и сыном Сэмом. Они вместе изучали содержимое витрины с кольцами.

В июле Лопес подтвердила слухи о воссоединении с бывшим возлюбленным Аффлеком, опубликовав в Instagram фотографию их страстного поцелуя. Близкий к паре источник рассказал, что Аффлек планирует жениться на исполнительнице до конца 2021 года, поскольку он сильно боится потерять ее во второй раз.