Бен Аффлек и Дженнифер Лопес провели вместе отпуск

Актер Бен Аффлек и поп-исполнительница Дженнифер Лопес провели вместе отпуск на горнолыжном курорте в Монтане. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что артист владеет собственным шале на территории курорта. Его с бывшей возлюбленной засняли в автомобиле. Ранее их также заметили вместе в особняке Лопес в Лос-Анджелесе. При этом источники, близкие к паре, утверждают, что они состоят в дружеских отношениях.

В апреле стало известно, что певица разорвала помолвку с бейсболистом Алексом Родригесом, с которым встречалась с 2017 года. Звезды опубликовали заявление, в котором говорилось, что у них куда лучше получается быть друзьями, чем парой.

В январе 48-летний Бен Аффлек тоже расстался с возлюбленной — 32-летней актрисой Аной де Армас. Артисты познакомились на съемках фильма «Глубокие воды». Они начали встречаться в марте 2020 года.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес расстались 17 лет назад. Они были помолвлены, однако решили отменить свадьбу.