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Бен Аффлек снова расстался с возлюбленной

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Ана де Армас
Ана де Армас
Фото: Jordan Strauss/Invision / AP

Американский актер Бен Аффлек и актриса Ана де Армас расстались после года отношений. Об этом сообщает издание TMZ.

Пара заявила о разрыве. Портал уточнил, что именно 32-летняя Армас порвала с актером. Источник издания также добавил, что они завершили отношения на позитивной ноте. Аффлек не расстроен из-за случившегося.

Артисты познакомились на съемках фильма «Глубокие воды». Они начали встречаться в марте 2020 года. 48-летняя звезда киноленты «Армагеддон» успел познакомить Армас со своими детьми. Последний раз пару видели вместе в ноябре прошлого года.

В ноябре 2020-го оскароносный актер и режиссер Бен Аффлек рассказал о панических атаках из-за употребления марихуаны. В феврале он объяснил отказ от роли Бэтмена своей зависимостью от спиртного, с которой он борется на протяжении последних 20 лет. По словам артиста, алкоголь разрушил его брак с актрисой Дженнифер Гарнер. Он добавил, что испытывает вину перед тремя своими детьми — 14-летней Вайолет, 11-летней Серафиной и семилетним Сэмюэлем.

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