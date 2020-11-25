Американский актер и режиссер Бен Аффлек рассказал о панических атаках из-за употребления марихуаны. Об этом сообщает Page Six.

По словам артиста, это произошло, когда ему было 15 лет. Позднее он употреблял наркотик вместе с друзьями, несмотря на то, что эффект ему никогда не нравился. Аффлек пояснил, что притворялся, будто наслаждается марихуаной, хотя это было не так.

Актер вспомнил, что мало пил в те времена. «Я стал алкоголиком намного позже, и сейчас я выздоравливаю. Тогда было совсем другое время. Я немного нервничал по поводу того, стоит ли, например, пить перед завтрашней работой. Но некоторые люди действительно приходили на работу пьяными или под кайфом», — поделился Аффлек.

В феврале Аффлек признался, что отказался от роли Бэтмена из-за проблем с алкоголем, с которыми он борется на протяжении последних 20 лет. По словам актера, зависимость от спиртных напитков также разрушила его брак с артисткой Дженнифер Гарнер. Он добавил, что что испытывает вину перед тремя детьми — 14-летней Вайолет, 11-летней Серафиной и семилетним сыном Сэмюэлем.