Дженнифер Лопес разорвала помолвку с Алексом Родригесом

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес разорвала помолвку с бейсболистом Алексом Родригесом. Об этом сообщает TODAY.

«Мы поняли, что у нас лучше получается быть друзьями, и надеемся, что мы останемся ими. Мы продолжим работать вместе и поддерживать друг друга в наших общих делах и проектах. Желаем всего наилучшего друг другу и детям друг друга», — говорится в заявлении пары.

В 2019 году стало известно, что артистка и спортсмен обручились. Тогда исполнительница опубликовала в соцсетях фото помолвочного кольца.

Лопес и Родригес познакомились 14 лет назад, но роман завели только зимой 2017-го. Брак мог стать четвертым для актрисы и вторым для спортсмена. Лопес — мать близнецов, родившихся в браке с певцом Марком Энтони, у Родригеса есть две дочери.

Дженнифер Лопес — американская певица, выпустившая восемь студийных альбомов. Она также активно снимается в кино. Наиболее известные фильмы с ее участием — «Свадебный переполох», «Давайте потанцуем», «Анаконда» и «Если свекровь — монстр».