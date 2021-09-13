Канадский поп-исполнитель Джастин Бибер победил в категории «исполнитель года» премии MTV Video Music Awards. Об этом сообщается в Twitter премии.

«Музыка — это потрясающая возможность, позволяющая достучаться до людей и объединить нас всех вместе», — сказал Бибер на церемонии вручения почетной статуэтки. Певец в благодарственной речи обратил внимание на ситуацию с коронавирусом и поблагодарил свою супругу, модель Хейли Болдуин за поддержку.

На награду также претендовали американские певицы Ариана Гранде, Тейлор Свифт, Megan Thee Stallion, Doja Cat и Оливия Родриго.

Ежегодная премия была учреждена музыкальным телеканалом MTV в 1984 году как альтернатива музыкальной премии Grammy в категории «видео». Номинантов на премию определяет жюри, в состав которого входят продюсеры и представители звукозаписывающих компаний.

В мае сообщалось, что Джастин Бибер сбрил волосы из-за обвинений в оскорблении целой расы. 27-летний певец поделился в Instagram селфи, на котором запечатлен с новой прической вместе со своей супругой, супермоделью Хейли Бибер. Журналисты связывают смену имиджа Бибера с тем, в апреле его обвинили в культурной апроприации: в течение месяца он ходил с дредами.