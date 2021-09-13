В Казахстане задержали водителя с лошадью в салоне

В Восточно-Казахстанской области задержали серийного скотокрада с лошадью в салоне машины

В Восточно-Казахстанской области полицейские задержали серийного скотокрада. Об этом сообщает портал Polisia.kz.

Им оказался 31-летний житель Уланского района. В салоне его легкового автомобиля была обнаружена живая лошадь.

Правоохранители установили, что задержанный гражданин причастен к кражам еще нескольких лошадей и телят. Похищаемых животных он загружал в свою машину и увозил в укромное место. После этого он начинал искать покупателей скота.

В областном департаменте полиции завили, что в настоящий момент продолжаются следственные действия и устанавливаются скупщики похищенных животных. Действия подозреваемого квалифицируются в соответствии со статьей 188-1 («Скотокрадство») Уголовного кодекса Казахстана. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в США полицейские арестовали жителя штата Южная Каролина за похищение лошади. На украденном коне он доехал до своего дома, после чего спрятал животное в спальне.