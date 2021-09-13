Мир
 
Последние новости
В СКР захотели возбудить дела против пятерых российских судей
В Турции перевернулся автобус с туристами
Российского полковника заподозрили в мошенничестве с часами для Минобороны
СБУ завела шесть дел о посягательстве на жизнь и угрозах убийства Зеленского
Диетолог назвала богатый одним из самых дефицитных у россиян витаминов продукт
Стали известны подробности отравления московской семьи 
Цена газа в Европе побила исторический рекорд
Россиянка провела отпуск в США и описала его фразой «больно в сердце и кошельке»
Меган Фокс появилась на премии MTV в прозрачном платье
Минздрав рассчитал будущее коронавируса в России на три года
Новости партнеров
Прослушать новость

Жертвами сильных ливней в Пакистане стали 14 человек

AFP: при обрушении домов из-за ливней в Пакистане погибли 14 человек
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Rana Sajid Hussain / Globallookpress.com

Сильные ливни, прошедшие в северо-западной провинции Пакистана Хайбер-Пахтунхва, привели к обрушению домов и гибели 14 человек. Об этом стало известно из эфира телеканала Geo TV.

Погибшие проживали в районе Торгар и в городе Абботтабад. Большинство жертв — женщины и дети. Ливни идут с 11 сентября. Из-за них в провинции Хайбер-Пахтунхва происходит множество оползней и наводнений, нарушающих транспортное сообщение между населенными пунктами в отдаленных районах.

Для ликвидации последствий стихийного бедствия власти Пакистана направили в пострадавшие районы команды спасателей и инженерную технику.

8 сентября наводнение в мексиканском штате Идальго привело к гибели 17 пациентов в одной из местных больниц. По всему региону пострадали более 30 тысяч человек. К спасательным и ремонтным работам привлекли армию.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Мексике из-за наводнения пострадали более 30 тысяч человек
На Испанию обрушилось наводнение
Миллионам людей предсказали готовиться к наводнениям