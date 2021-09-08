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В Мексике из-за наводнения пострадали более 30 тысяч человек

В мексиканской больнице из-за наводнения погибли 17 пациентов
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Фото: Marco Ugarte / АР

В штате Идальго, в Мексике, в результате наводнения, вызванного сильными дождями, в местной больнице погибли 17 человек. Об этом сообщает «Би-би-си».

Здания остались без электричества после того, как река вышла из берегов. Некоторые из пациентов болели COVID-19 и находились на кислородной терапии. Спасатели успели эвакуировать из больницы 40 человек.

Мексиканские власти подключили армию к ликвидации последствий стихийного бедствия. От наводнения пострадали более 30 тысяч человек.

1 сентября мощное наводнение обрушилось на испанскую Каталонию. Потоки грязной воды унесли в Средиземное море автомобили и мебель, находившуюся на улице. В метеорологической службе сообщили, что в период аномальных дождей на квадратный метр выпало более 215 литров воды.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН заявляет, что мир ждет больше смертельных катаклизмов. За последние 50 лет число стихийных бедствий выросло в пять раз. За это время от стихийных бедствий погибли более 2 миллионов человек.

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