Ученые оценят предпринимаемые по ликвидации разлива топлива на Таймыре меры

Начался третий, заключительный, этап Большой норильской экспедиции Сибирского отделения Российской академии наук 2021 года. Об этом сообщает «НИА Красноярск».

Задача ученых — повторно обследовать территории, подвергшиеся воздействию нефтепродуктов в результате аварийного разлива на ТЭЦ в прошлом году. Планируется, что они проведут гидрологические, гидрохимические и ихтиологические исследования на реках Норильская, Амбарная, Пясина, Далдыкан, а также на озерах Пясино и Мелкое. Всего будет проработано двадцать точек.

Уточняется, что первая часть работ была завершена в начале июля. Она включала в себя гидрохимические исследования Норило-Пясинской системы водоемов. Второй этап Большой норильской экспедиции был посвящен изучению флоры и фауны водной системы, а в рамках третьего этапа будет оценена эффективность предпринимаемых мер по ликвидации последствий загрязнения и проведен анализ остаточных рисков.

В августе стало известно, что ученые Большой норильской экспедиции не нашли внешних признаков вторичного загрязнения после половодья на севере Таймыра.