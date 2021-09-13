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Выявлена польза электрошока

Ученые из США заявили, что электрошоковая терапия может помочь предотвратить суицид
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Фото: Chris Helgren / Reuters

Исследователи из США выяснили, что электрошоковая терапия снижает риск суицида у недавно выписанных из больниц пациентов с депрессией. Статья ученых опубликована в American Journal of Psychiatry.

Электрошоковая (также известная как электросудорожная) терапия (ЭШТ) является эффективным методом лечения ряда психических заболеваний, в том числе и депрессии. Исследователи из Йельского, Коннектикутского, Колумбийского и Ратгерского университетов по базе данных национальной программы медицинского страхования Medicare выявили 10,5 тысячи пациентов старше 65 лет, прошедших ЭШТ с 2011 по 2015 год. В контрольную группу также вошли 30 тысяч человек, не подвергавшихся лечению таким способом.

Сравнительный анализ показал, что в первые 90 дней после выписки люди из числа госпитализированных пациентов с глубокой депрессией или другими психиатрическими расстройствами, которые прошли ЭШТ, гораздо реже — на 55 процентов — совершали самоубийство. При этом через год соотношение с теми, кто не получал подобную терапию, выравнивалось.

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