Определены главные музыкальные хиты 2006 года

«Лента.ру» совместно с музыкальным сервисом СберЗвук определила главные музыкальные хиты 2006 года. Соответствующий плейлист приурочен к выходу спецпроекта «История русской поп-музыки».

В список попала композиция «Будущие мамы» рэпера Лигалайза (настоящее имя — Андрей Меньшиков). Песня была записана на студии, расположенной в крупном комплексе «Инфинити», где также находился модный ночной клуб. По словам автора, трек был создан на волне популярности «гламурного» рэпа, пришедшего на смену мрачному хип-хопу девяностых.

Также в плейлист вошли главные хиты поп-исполнительницы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) из ее дебютного альбома «Трудный возраст», выпущенного в продажу 28 марта 2006 года. Среди них — «Знаешь ли ты», песня, в которой лирическая героиня благородно передает своего возлюбленного его новой пассии. Впоследствии композиция обрела неожиданную популярность среди российских футбольных фанатов, нередко распевающих ее на трибунах во время матчей.

Помимо этого в перечне — хит «Коламбия Пикчерз не представляет» проекта «Банд’Эрос», созданного продюсером Александром Дуловым на волне популярности жанра R&B. Композиция про красивую жизнь и ее колоритные атрибуты полюбилась россиянам, а группа быстро добилась коммерческого успеха.

В плейлист также попали композиция «Останусь» группы «Город 312», обросший огромным количеством мемов трек «Плачь и смотри» коллектива «Непара» и танцевальный хит «Были танцы» от певицы Бьянки.

Спецпроект «Ленты.ру» об истории русской попсы 2000-х повествует о главных хитах, деятелях и вехах в отечественной индустрии поп-музыки. Из него можно узнать о самых громких скандалах, об истории создания известных на всю страну композиций, а также о деталях личной жизни популярных исполнителей. Проект стартовал 2 августа, до начала октября каждый понедельник будет выходить часть, посвященная новому году. В седьмой части спецпроекта «Ленты.ру» об истории русской попсы 2000-х рассказывается о состоянии российской эстрады в 2006 году, модных клубах Москвы и Санкт-Петербурга, а также о самых громких хитах начала миллениума.