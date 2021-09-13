В парламенте Литвы захотели отправить постоянного представителя в Конгресс США

Депутаты парламента Литвы захотели отправить постоянного представителя в Конгресс США, сообщает ERR.ee.

Согласно новой редакции закона о постпреде сейма в Европейском союзе, аналогичная должность предусмотрена в других странах.

«Есть национальные парламенты, влияние которых на судьбу и интересы Литвы чаще бывает даже больше, чем Европарламента. В данном случае я говорю о Конгрессе США», — сказал глава комитета по иностранным делам сейма, бывший посол в Штатах Жигимантас Павиленис.

Он отметил, что у Китая около 700 человек «работают с Конгрессом», у Великобритании — 100, у Польши — десять. «У нас же полчеловека — дипломат, который покрывает еще множество вопросов», — посетовал депутат.

В первом чтении предложение поддержали 89 депутатов, против проголосовали двое.

Ранее посол Литвы в США Аудра Плепите назвала главной угрозой для Евросоюза Белоруссию.