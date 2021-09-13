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Россияне назвали лучшие страны для жизни

SuperJob: россияне назвали США, Канаду и Италию популярными странами для жизни
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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Более 40 процентов опрошенных россиян заявили о желании остаться в России при возможности жить в любой другой стране мира. Результаты опроса SuperJob публикует РБК.

Уточняется, что в 2010 году этот показатель составлял 23 процента. В 2016 году этот вариант ответа выбрали 40 процентов респондентов соответственно.

Участниками опроса стали 3 тысячи совершеннолетних граждан.

На втором месте рейтинга стран, лучших для жизни, оказались США — там хотели бы жить 7 процентов опрошенных (в 2010 и 2016 годах — по 5 процентов). В пятерку самых популярных стран также вошли Канада, Италия и Швейцария.

Ранее побывавший в 150 государствах Сергей Лавров назвал любимую страну. В ходе выступления в пансионе воспитанниц министерства обороны ему задали вопрос о том, в какую страну ему хочется возвращаться больше всего. «Конечно, наша собственная, Российская Федерация. Где бы ты ни был, какие бы красоты ни наблюдал, но дома всегда лучше», — ответил дипломат.

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