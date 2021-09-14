Число пострадавших при сходе ледника в Карачаево-Черкесии выросло

Число российских туристов, пострадавших при сходе ледника в Карачаево-Черкесии, выросло до пяти. Об этом сообщает Telegram-канал Zvezdanews со ссылкой на заявление прокураторы региона.

По оценкам медиков, один из путешественников находится в тяжелом состоянии, двое — в стабильном состоянии. «Пострадавших доставят к нам, пока еще их даже не спустили до скорой. Несколько машин скорой помощи направлены и ждут там», — сказал исполняющий обязанности главврача Карачаевской центральной городской и районной больницы Батыр Хапаев.

Как отметил первый замначальника ГУ МЧС России по республике Дмитрий Помогайбо, туристическая группа не регистрировалась в подразделениях МЧС.

После происшествия прокуратура Карачаевского района начала проверку. В ведомстве добавили, что при выявлении нарушений будут приняты необходимые меры реагирования.

Ранее в сентябре сообщалось, что в результате обрушения один человек погиб и еще два получили травмы. Группа из шести путешественников, в том числе из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края, находилась в ущелье Алибек у поселка Домбай на высоте 2,2 тысячи метров. На место происшествия выехали сотрудники Домбайского поисково-спасательного подразделения.