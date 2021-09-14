На Украине захотели уничтожить российские корабли в Черном море

В Киеве придумали план по «массовому уничтожению» российских кораблей с помощью мин

На Украине захотели использовать мины для «массового уничтожения» российских кораблей в акватории Черного моря. Данным планом поделилась директор НПК «Кливер» Оксана Врублевская, трансляцию круглого стола с ее участием вел «Укринформ».

По ее словам, Киев заметно уступает Москве по вооружению и боевому потенциалу в Черном море. В связи с этим украинской армии следует противостоять России особым способом. Врублевская считает, что наиболее эффективным в данном контексте станет упор на минное вооружение.

«Стоимость мины — 30 тысяч долларов, а стоимость ремонта крейсера — 24 миллиона долларов. Поэтому мы считаем минное вооружение наиболее эффективным», — пояснила она в ходе выступления на круглом столе «Тактические оборонительные системы, которые безотлагательно нужны армии», который состоялся во вторник, 14 сентября, на Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО расширить присутствие в Черном море. Он подчеркнул, что вокруг Украины «нарастают военные угрозы». По его словам, миру и стабильности в черноморском регионе угрожают «оккупация Крыма» и «российские вооруженные формирования в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии».