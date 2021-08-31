Украинский генерал предупредил о захвате Россией острова в Черном море

Генерал ВСУ: Россия может захватить остров Змеиный для получения доступа к местным портам

Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал Игорь Романенко предупредил о том, что у России есть возможность захватить украинский остров Змеиный. Слова военного передает издание «Главред».

Романенко назвал остров, находящийся в Черном море, «лакомым кусочком» для России, так как его захват позволит Москве заблокировать местные порты Одесской и Николаевской областей.

«Российскими силами его можно захватить за сутки. Если это произойдет, то они нам перекроют судоходство. По Азову его почти закрыли, а если и это направление перекроют, то это будет иметь очень серьезные экономические и военно-политические последствия. В этом плане остров играет стратегическую роль», — заявил генерал.

Он добавил, что Москву сдерживает от открытого нападения только негативная реакция мирового сообщества. Романенко подтвердил, что Киев отрабатывает варианты обороны острова.

Ранее Романенко допустил проход кораблей НАТО и Украины вблизи Крыма в рамках военно-морских учений Sea Breeze-2021. Он заявил, что этим страны-члены НАТО и Украина продемонстрируют свою готовность коллективно противостоять России, которая якобы намеревается «превратить Черное море во внутреннее озеро».