Кадыров рассказал ичкерийцам о спасении Аслана Масхадова

Кадыров встретился с бывшими чиновниками Ичкерии и рассказал, что его отец спас Масхадова

Первый президент Чечни Ахмат Кадыров в 90-х предотвратил покушение на лидера самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Аслана Масхадова. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров во время встречи с бывшими чиновниками ЧРИ. Видео их пятичасовой беседы опубликовано на YouTube-канале ЧГТРК «Грозный», перевод беседы с чеченского языка приводит «Кавказ.Реалии» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

По словам Кадырова, покушение на Масхадова якобы готовил первый президент ЧРИ Джохар Дудаев.

«Во времена Ичкерии Дудаев дал задание Умару-Али, Собару-Али, Халиду Ямадаеву и Ибрагиму Саидову убить Масхадова. Об этом узнал мой отец. Ахмат-Хаджи собрал их и сказал: "Если вы с ним что-либо сделаете, то я это обнародую, вы не имеете права"», — заявил глава Чечни, отметив, что Кадыров-старший говорил о необходимости сберечь Масхадова.

Джохар Дудаев в 1991 году был избран президентом Чечено-Ингушетии. Своим первым указом он провозгласил независимость самопровозглашенной ЧРИ. Российские спецслужбы организовали несколько покушений на него, очередная операция в 1996 году прошла успешно — первый президент ЧРИ погиб в результате ракетного удара недалеко от Грозного.

Аслан Масхадов во время первой чеченской кампании руководил Главным штабом вооруженных сил республики. В 1997 году его избрали президентом Ичкерии. Два года спустя он выступил за создание в Чечне исламского государства и подписал указ о введении шариатского правления. Вскоре после этого началась вторая чеченская война. Аслан Масхадов был ликвидирован 8 марта 2005 года в ходе спецоперации, проведенной сотрудниками Центра специального назначения ФСБ в селе Толстой-Юрт, где он скрывался в бункере.