Лигалайз раскрыл историю создания хита «Будущие мамы»

Рэпер Лигалайз (настоящее имя — Андрей Меньшиков) раскрыл историю создания хита «Будущие мамы». Его слова приводятся в седьмой части спецпроекта «Ленты.ру» «История русской поп-музыки 2000-2009».

Трек был записан на студии, расположенной в крупном комплексе «Инфинити», где также находился модный ночной клуб. Лигалайз большую часть времени работал над музыкой по ночам, в то время как в заведении проходили вечеринки.

«В этой песне практически пересказана моя реальность в тот момент. Такая прямая трансляция, реалити-шоу практически», — отметил артист. Он объяснил, что песня была создана на волне популярности «гламурного» рэпа, пришедшего на смену мрачному хип-хопу девяностых.

43-летний Лигалайз — бывший участник хип-хоп-объединения «Bad B. Альянс», основанного Владом Валовым и Александром Толмацким в 1999 году. Он выступал в составе групп «Легальный Бизне$$» и Bad Balance, входивших в объединение, а также записывал треки с Децлом. В настоящее время Меньшиков занимается сольной музыкальной карьерой.

В седьмой части спецпроекта «Ленты.ру» об истории русской попсы 2000-х рассказывается о состоянии российской эстрады в 2006 году, гламурном хип-хопе, модных клубах Москвы и Санкт-Петербурга, а также о самых громких хитах начала миллениума. Также доступны первая, вторая, третья, четвертая , пятая и шестая части проекта. Первый сезон, посвященный поп-музыке 1990-х, можно посмотреть на YouTube.

