Разведенная Мельникова прокомментировала слухи о романе с Прилучным

Актриса Мельникова: «Прилучный не переходил граней, и мне было абсолютно спокойно»

Недавно разведенная актриса Дарья Мельникова прокомментировала слухи о романе с коллегой Павлом Прилучным. В новом интервью журналу wmj.ru она заявила, что их связывают исключительно рабочие отношения.

Звезда «Папиных дочек» уверяет, что в страстную пару они превращались только на съемочной площадке. «У меня от Паши исключительно ощущение полного профессионализма, он не переходил граней, и мне было абсолютно спокойно», — рассказала 29-летняя актриса.

Роман звездам приписывают с момента выхода фильма «Соври мне правду», в котором актеры сыграли любовников, которые вынуждены скрывать свои чувства от остальных героев.

Ранее Прилучный рассказал о съемках секс-сцен с Мельниковой. «Ну, мы просто разделись, голенькими постояли, снялись. Там 40 человек на площадке, все на тебя смотрят», — вспомнил Прилучный. Он добавил, что во время работы над некоторыми эпизодами просил команду уйти, а на площадке оставался лишь один режиссер.

Мельникова призналась, что впервые снималась в эротических эпизодах, но теперь соглашается на такие роли. «Уже снимаюсь в подобных картинах. Дело пошло, лед тронулся», — сказала она.