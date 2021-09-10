Павел Прилучный рассказал о секс-сценах со звездой «Папиных дочек»

Российский актер Павел Прилучный в ходе шоу «Вечерний Ургант» рассказал о съемках секс-сцен в фильме «Соври мне правду», где он сыграл вместе со звездой «Папиных дочек» Дарьей Мельниковой. Запись интервью с артистами опубликована на YouTube-канале передачи.

«Ну, мы просто разделись, голенькими постояли, снялись. Там 40 человек на площадке, все на тебя смотрят», — вспомнил Прилучный. Он добавил, что во время работы над некоторыми эпизодами просил команду уйти, а на площадке оставался лишь один режиссер. При этом, по словам актера, постельные сцены давно кажутся ему привычной частью его профессии.

Мельникова призналась, что впервые снималась в столь откровенных эпизодах, но теперь соглашается на такие роли. «Уже снимаюсь в подобных картинах. Дело пошло, лед тронулся», — сказала она.

В мае Прилучный впервые прокомментировал свой роман с другой звездой сериала «Папины дочки» — Мирославой Карпович. Он назвал актрису потрясающей и заявил, что у них очень хорошие отношения. Прилучный также отметил, что его возлюбленная является «чистейшей души человеком», который знает, как вести себя с детьми.

У актера двое детей от брака с коллегой по цеху Агатой Муцениеце. Официально пара развелась в 2020 году, до этого Муцениеце обвиняла Прилучного в бытовом насилии и алкоголизме. Актер все обвинения отрицал.