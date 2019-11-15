Звезда «Анны Карениной» рассказала о съемках секс-сцен одним дублем

Актриса Алисия Викандер рассказала о том, как она подходит к съемкам постельных сцен. Об этом сообщает Harper's Bazaar.

Артистка призналась, что всегда просит снимать такие эпизоды одним дублем: «Думаю, впервые я снялась в сексуальной сцене в 20 лет, и все проходило технично, как и должно быть. Это всегда должно быть ничем иным, как техника. Я обычно говорю команде, что все должно быть снято за один раз. В таком случае все на площадке собраны, потому что все должно получиться за один дубль».

По мнению Викандер, во время съемок люди все равно испытывают неловкость, однако такой подход позволяет присутствующим на площадке чувствовать себя более комфортно. «Через объектив проникает немного магии, и сцена получается убедительной», — заключила актриса.

Алисия Викандер — шведская актриса, танцовщица и продюсер. Она известна по таким фильмам, как «Анна Каренина», «Из машины», «Агенты А.Н.К.Л», «Седьмой сын» и «Tomb Raider: Лара Крофт». За роль в киноленте «Девушка из Дании» она получила «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль второго плана».

Ранее издание The Independent составило список самых неловких секс-сцен в кино. В первую тройку рейтинга вошли такие картины, как «Девичник в Вегасе», «Дорога перемен» и «Пятьдесят оттенков серого».

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