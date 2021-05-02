Прилучный впервые рассказал о романе с Карпович

Актер Павел Прилучный впервые рассказал о романе с актрисой Мирославой Карпович. Этим он поделился в интервью телеведущему Вадиму Вернику, пишет StarHit.

Прилучный назвал Карпович «потрясающей» и заявил, что у них очень хорошие отношения. «Мы оба с опытом: я взрослый, она взрослая. Но все равно я ребенок: так или иначе все мужчины — дети», — сказал актер.

Он признался, что его сын и дочь отлично поладили с возлюбленной отца и любят проводить с ней время. Прилучный также назвал Мирославу «чистейшей души человеком», который знает, как вести себя с детьми.

Ранее Карпович раскрыла подробности романа с Прилучным. Онапризналась, что не боится трудностей материнства, потому что с детства была старшей сестрой. Карпович добавила, что верит в то, что у нее будет ребенок, однако пока не знает, когда это случится.

Павел Прилучный развелся с женой Агатой Муцениеце летом 2020 года. До этого, в апреле, Муцениеце выкладывала видео, где со слезами рассказывала о домашнем насилии со стороны актера. Позднее поклонники узнали о романе Прилучного с Карпович.