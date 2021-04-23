Мирослава Карпович раскрыла подробности романа с Павлом Прилучным

Российская актриса Мирослава Карпович, известная по роли в телесериале «Папины дочки», раскрыла подробности романа с коллегой по цеху Павлом Прилучным. Знаменитость в интервью с порталом Tele.ru отметила, что счастлива в отношениях.

«Я мастер по сюрпризам, меня даже дома называют "женщина-праздник". Мой мужчина также вне конкуренции, если речь идет о сюрпризах. Тут мы с ним действительно совпали», — рассказала актриса, добавив, что всегда устраивает праздники возлюбленному, если ей этого хочется.

Она также призналась, что не боится трудностей материнства, потому что с детства была старшей сестрой. Карпович добавила, что верит в то, что у нее будет ребенок, однако пока не знает, когда это случится.

В январе текущего года актриса впервые выложила совместное фото с возлюбленным актером Павлом Прилучным. Она анонсировала спектакль «Косметика врага», в котором играет вместе с Прилучным. На фото актеры в образах персонажей постановки страстно обнимаются.

Павел Прилучный развелся с женой Агатой Муцениеце летом 2020 года. До этого, в апреле, Муцениеце выкладывала видео, где со слезами рассказывала о домашнем насилии со стороны актера. Позднее поклонники узнали о романе Прилучного с Карпович.