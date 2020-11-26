Любовница Прилучного ухаживала за ним в больнице

Любовница актера Павла Прилучного Мирослава Карпович ухаживала за ним в больнице. Об этом сообщает Super.

По данным издания, сотрудники медучреждения встречали ее у дверей приемного отделения почти каждый день. Карпович приходила к актеру в больничную палату с многочисленными пакетами.

Уточняется, что Прилучный будет находиться в больнице длительное время. Актер до сих пор не в состоянии нормально разговаривать, ему необходимо восстановление после травмы.

23 ноября стало известно, что артиста избили и он попал в московскую больницу имени Пирогова. У Прилучного были диагностированы ссадины и ушибы головы, а также перелом костей лицевого скелета. Он заявил, что ударился головой при падении.

Сотрудники полиции проверяют версию об избиении артиста «в ходе личного конфликта». По некоторой информации, на Прилучного напал владелец клуба «Завод» в Калининграде Владимир Семенов.