Мирослава Карпович впервые показала совместное фото с Прилучным

Актриса Мирослава Карпович впервые выложила совместное фото с возлюбленным актером Павлом Прилучным. Снимок появился в Instagram-аккаунте артистки.
Карпович анонсировала спектакль «Косметика врага», в котором играет вместе с Прилучным. На фото актеры в образах персонажей постановки страстно обнимаются.
Это первое фото Прилучного, появившееся в Instagram-аккаунте Карпович. Подписчики актрисы отметили, что пара выглядит «шикарно», а само фото — «страстное».
В начале июля известная по роли в сериале «Папины дочки» Карпович отреагировала на угрозы в соцсетях из-за слухов о романе с Прилучным. Она также отказалась подтверждать отношения с актером.