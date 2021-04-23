Муцениеце отказалась здороваться с Карпович и послала ее

Актриса Агата Муцениеце высказалась об отношениях бывшего мужа, актера Павла Прилучного, и звезды сериала «Папины дочки» Мирославы Карпович. Она порассуждала о паре в эфире передачи «TikTok Шоу», запись которого выложена во «ВКонтакте».

На вопрос ведущей о том, рассматривает ли она возможность простить Прилучного, если тот захочет вернуться к ней, актриса ответила отрицательно. Она заявила, что считает Карпович «прекрасной, милой дамой», однако она не будет, к примеру, здороваться с ней на публичных мероприятиях, и послала возлюбленную бывшего мужа. «Да пошла она», — со смехом сказала артистка.

Муцениеце подчеркнула, что не следит за развитием отношений Карпович и Прилучного.

Прилучный и Муцениеце развелись в июне 2020 года. Несколькими месяцами ранее актриса в слезах рассказала о бытовом насилии и пьянстве мужа в период самоизоляции. Позднее стало известно, что актер встречается с Мирославой Карпович.