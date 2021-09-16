Сообщение о блокировке центров российских городов ОМОНом оказалось недостоверным

Сообщения о том, что 18 сентября центры российских городов будут заблокированы ОМОНом, оказались недостоверны.

Информация о бойцах подразделения Росгвардии, которые якобы будут перегораживать улицы городов, появилась в Telegram-канале «Что-делать». В публикации не указано источников информации и подробностей, о каких конкретно населенных пунктах идет речь. В сообщении также содержится призыв выходить на несанкционированную акцию протеста и «искать глазами, где будут собираться люди». Судя по всему, таким образом владельцы Telegram-канала пытаются накалить обстановку, искусственно создавая видимость силового давления со стороны государства.

Официальной информации о блокировке городов нет ни на сайте ОМОНа по Москве, ни на сайте Росгвардии. Нет этих данных и в соцсетях ведомства. Соответственно, официальных сообщений о перекрытии центров городов не поступало.

Некоторые улицы российских населенных пунктов действительно будут недоступны для проезда автотранспорта. Однако подобная информация приводится на сайтах лишь нескольких региональных изданий или порталах администрации. Например, в Калуге улицы будут перекрыты 18 сентября с 9:00 до 14:00 в связи с массовым забегом «Кросс нации». Кроме того, праздничные мероприятия пройдут в городском округе Шатура на востоке Московской области, в связи с чем движение по городу будет перекрыто с 10:00 до 15:00. С 6:00 до 23:00 18 сентября будет закрыто движение в центре Ярославля — там пройдет день города, улицы перекроют для обеспечения безопасности жителей.

Следовательно, ограничения касаются лишь проезда автомобилей, но не прохода людей. Более того, 18 сентября — общероссийский день выборов. Поскольку во многих городах страны участки для голосования находятся в центре, ограничения движения и перекрытия улиц невозможны без предварительного уведомления жителей.

Данные о блокировке улиц ОМОНом не получили распространение в СМИ: их не опубликовало ни одно издание. В соцсетях информация также не нашла отклика. Подобных публикаций нет в Facebook, «Одноклассниках», Instagram и Twitter. В соцсети «ВКонтакте» опубликованы два поста, текст которых полностью скопирован из сообщения Telegram-канала. Это пост некой Людмилы Рассказовой, которая кроме призывов к участию в несанкционированных акциях также распространяет призывы отказываться от вакцинации. Кроме того, сообщение размещено в сообществе «Свободная Россия !», в котором состоят 8 человек.

Исходя из отсутствия распространения указанной информации в СМИ и соцсетях, можно сделать вывод о том, что данные не заслуживают доверия среди российской аудитории.