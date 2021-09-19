Бориса Джонсона обвинили в небрежном отношении к национальной безопасности

Британские парламентарии обвинили премьер-министра страны Бориса Джонсона в небрежном отношении к вопросам национальной безопасности и предупредили, что правительство не в состоянии справиться более чем с одним кризисом за раз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Объединенного комитета по стратегии национальной безопасности, в который входят представители Палаты общин и Палаты лордов.

В документе говорится, что Совет национальной безопасности страны из-за пандемии коронавируса стал собираться на заседания нерегулярно, а пришедшие на смену «ситуативные встречи и импровизации» являются «серьезной ошибкой». В качестве примера в докладе приводится ситуация в Афганистане, откуда были эвакуированы британские подданные и люди, помогающие им на протяжении 20 лет военной кампании. Авторы документа пришли к выводу, что это правительство «не в состоянии подготовиться и решать два кризиса с нацбезопасностью одновременно».

Парламентарии указали на то, что теперь Джонсон будет проводить, по грубым подсчетам, на 65 процентов меньше времени на заседаниях Совета нацбезопасности и его структур, что является «шагом назад, который предполагает более небрежный подход к национальной безопасности».

В свою очередь представитель Бориса Джонсона заявил, что премьер абсолютно привержен обеспечению безопасности для людей в Великобритании. В качестве последнего достижения в этой области он назвал заключение с США и Австралией нового партнерства в сфере безопасности AUKUS.

Ранее сообщалось, что в Великобритании проведут общественное расследование по поводу проекта нового угольного предприятия на северо-западе Англии. По мнению общественников, одобрение проекта правительством Бориса Джонсона будет выглядеть особенно противоречиво в преддверии ноябрьского саммита ООН по климату в Глазго.