Девочку с хоботом вместо носа признали воплощением божества

Жительницу Индии с хоботом вместо носа признали воплощением индуистского божества. Соответствующая история появилась на Daily Star.

По информации издания, шестилетняя Лакшими (Lakshimi) родилась с деформаций на лице в виде продолговатого хобота. Согласно материалу, после рождения внешность ребенка испугала местных жителей, однако позже они признали ее воплощением бога мудрости и благополучия Ганеши с головой слона. Во время национальных праздников девочке дарят подарки и деньги, а взамен просят благословения.

Вскоре Лакшими перенесла операцию по удалению хобота, и вместо него на лице девочки остались два носа. Врачи порекомендовали семье девочки подождать, пока она повзрослеет, чтобы в будущем решить, какие пластические операции помогут полностью исправить ее внешность.

В июле 2018 года в Индонезии родился ребенок с двумя лицами и парой мозгов, заключенных в одну голову. Мальчик по имени Гилан Эндика (Gilang Andika) родился в индонезийском городе Батам. У него одно тело, две руки и две ноги, но из-за того, что его брат-близнец не смог развиться в утробе матери, его голова оказалась деформированной.