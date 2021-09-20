«Лента.ру» выпустила восьмой эпизод «Истории русской поп-музыки»

«Лента.ру» выпустила седьмой эпизод спецпроекта «История русской поп-музыки», посвященный 2007 году. Все выпуски будут публиковаться в группе «Ленты.ру» во «ВКонтакте».

Очередной выпуск проекта рассказывает о взлете хип-хоп-исполнителя Тимати, ворвавшегося в гламурную московскую поп-сцену с дебютным альбомом Black Star, неожиданно решившем заняться музыкой стилисте Сергее Звереве и ироничной двойной рэп-пластинке «Respect и Уважуха» от резидента Comedy Club Павла Воли.

Также в спецпроекте — рэпер Гуф (Алексей Долматов), ставший благодаря альбому «Город дорог» самым популярным хип-хоп-исполнителем страны, конфликт группы «Трэш-шапито КАЧ» и продюсера Виктора Дробыша, борьба группы Serebro и Верки Сердючки за второе место на «Евровидении» и охватившая россиян ностальгия по 1990-м, вылившаяся в масштабные вечеринки под названием «Дискотека 90-х».

Посмотреть предыдущие выпуски документального проекта можно во «ВКонтакте».

Спецпроект «Ленты.ру» об истории русской попсы 2000-х повествует о главных хитах, деятелях и вехах в отечественной индустрии поп-музыки. Из него можно узнать о самых громких скандалах, об истории создания известных на всю страну композиций, а также о деталях личной жизни популярных исполнителей. Проект стартовал 2 августа, до начала октября каждый понедельник будет выходить часть, посвященная новому году.