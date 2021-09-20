Мужчина погиб в результате стрельбы в Ленинградской области

В Ленинградской области произошла стрельба между дачниками, в результате конфликта один человек был убит, а второй — госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, вечером 18 сентября в садовом товариществе «СКА» мужчина 1988 года рождения возвращался на свой участок. Когда он подходил к дому, дорогу ему перегородил сосед 1979 года рождения со своим знакомым. Между дачниками был давний конфликт.

Пришедший мужчина вытащил пистолет и стал угрожать оппоненту убийством. Завязалась потасовка, в ходе которой один из участников отобрал у другого оружие и выстрелил в него. Один мужчина получил ранение в ногу. Его знакомый попытался скрыться, но ему в спину было выпущено несколько пуль.

Позднее он был найден мертвым. Второго пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело. Стрелок задержан.