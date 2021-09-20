Россиянам спишут долги на 1,6 миллиарда рублей

Долги россиян более чем на 1,6 миллиарда рублей спишут в рамках механизма внесудебного банкротства. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя министра экономического развития Илью Торосова.

Так, за первый год реализации упрощенной процедуры банкротства поступило 12 тысяч обращений, из них по пять тысяч инициирована процедура внесудебного банкротства. Также она полностью завершилась в отношении 2,5 тысячи граждан.

Торосов подчеркнул, что сейчас специалисты работают над усовершенствованием процедуры внесудебного банкротства. Так, совсем скоро у россиян появится возможность подать заявку онлайн через портал «Госуслуги». Соответствующий законопроект разработали в Минэкономразвития. В документе предлагают внести ряд изменений в механизм внесудебного банкротства, в частности, скорректировать сумму долга до одного миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что молодые россияне полюбили использовать банковские кредитные карты и таким образом влезать в долги. Согласно статистике за первые семь месяцев 2019 года, клиенты в возрасте от 18 до 20 лет получили 120,4 тысячи кредитных карт, что в 2,9 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.