Раскрыта причина раннего успеха Гуфа

Причиной раннего успеха рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) стала искренность в композициях на его дебютном сольном альбоме «Город дорог», а именно — в треке «Ориджинал Ба», на фитах в котором выступила бабушка хип-хоп-исполнителя. Об этом рассказывается в восьмой части спецпроекта «Ленты.ру» «История русской поп-музыки 2000-2009».

По словам музыкального критика Олега Кармунина, при помощи бабушки 28-летний Гуф нашел «самый главный ключик от сердец миллионов». «Лупить по аудитории бабушками, детьми и трогательными котиками — сомнительный прием, который нужно бы внести в Женевскую конвенцию, но, черт возьми, никто раньше Гуфа до такого не додумался», — резюмировал он.

Отмечается, что со времен «Города дорог» Гуф так и не выпустил ничего, чем мог бы превзойти свой дебютный альбом. Позже в интернете стал популярным мем «Гуф умер», подчеркивавший творческую несостоятельность последующих релизов рэпера.

Алексей Долматов известен как участник группы Centr, в которой также выступали рэперы Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) и Slim (Вадим Мотылев). Сольный альбом «Город дорог» Гуф выпустил 24 марта 2007-го, а в октябре того же года вышла первая пластинка Centr «Качели».

В восьмой части спецпроекта «Ленты.ру» об истории русской попсы 2000-х рассказывается о состоянии российской эстрады в 2007 году, охватившей поп-исполнителей ностальгии по 1990-м, а также о самых громких хитах начала миллениума. Также доступны первая, вторая, третья, четвертая , пятая, шестая и седьмая части проекта. Первый сезон, посвященный поп-музыке 1990-х, можно посмотреть на YouTube.

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