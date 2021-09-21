Казахстан откажется от российского телефонного кода

Казахстан зарегистрировал за собой в Международном союзе электросвязи (МСЭ) новый телефонный код +997 и начнет пользоваться им с 2023 года. Об этом на своей странице в Facebook написал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны Багдат Мусин.

По его словам, при распаде Советского Союза телефонный код +7 сохранился и за Россией, и за Казахстаном. Процесс отказа от российской нумерации будет согласован напрямую с Москвой. Она будет действовать параллельно с новой до 2025 года. «Теперь, когда вы будете из нашей страны звонить за рубеж, будет высвечиваться "Казахстан"», — написал Мусин.

Он отметил, что сейчас власти страны ведут подготовительную техническую работу к внедрению кода и оформляют необходимые документы. «Полный переход на +997 даст нам возможность независимо распределять национальный ресурс нумерации и позволит расширить национальную систему по числу абонентов и услуг», — добавил министр.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что перевод казахского языка с кириллицы на латиницу продиктован стремлением расширить коммуникационные возможности жителей страны. Он назвал этот процесс «духовной модернизацией» и пообещал, что он «никак не повлияет» на статус русского языка.