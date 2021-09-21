Обнаружена уникальная реакция иммунитета на коронавирус

Исследователи из Австрии выяснили, что в крови зараженных SARS-CoV-2 людей присутствует уникальный паттерн иммунологических маркеров, по которым реакцию на коронавирусную инфекцию на ранней стадии можно отличить от ответов на другие заболевания. Статья ученых опубликована в журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.

Для исследования ученые из Венского университета отобрали пациентов, обратившихся к врачам с симптомами вирусных респираторных заболеваний не позднее чем через два дня после их возникновения. По результатам ПЦР-тестов пациентов разделили на две группы — с COVID-19 (18 человек) и без (16 человек). В качестве контрольной группы был выбран 21 здоровый человек.

«Нам удалось обнаружить четыре сигнальных вещества (белки BLC, sCD30, MCP-2 и IP-10 — прим. «Ленты.ру»), которые были задействованы сразу после заражения SARS-CoV-2 и содержание которых в крови возросло», — отметил ведущий автор исследования Йоханнес Коварик.

По словам ученых, результаты исследования помогут в разработке терапевтических подходов к COVID-19, а также поспособствуют изучению постковидного синдрома.

Ранее британским ученым удалось установить набор признаков, с помощью которых можно выявить случаи коронавируса на ранней стадии. Среди них — усталость, потеря запаха или вкуса, кашель, диарея и боль в горле.