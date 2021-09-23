Гражданина Сирии заочно арестовали в Москве за гибель российского военного

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест гражданина Сирии Адина бин Адана Рамадана по уголовному делу о гибели российского военного в Сирийской Арабской Республике. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Мера пресечения избрана на два месяца с момента его задержания или экстрадиции. Сириец объявлен в международный розыск. Ему заочно предъявлено обвинение по статьям 244 («Надругательство над телами умерших»), 105 («Убийство») и 208 УК РФ («Участие в незаконном вооруженном формировании»).

18 ноября 2020 года Следственный комитет России сообщил, что заочно предъявил обвинение четырем террористам из запрещенной в РФ организации «Джабхат ан-Нусра» в убийстве российского пилота Су-25СМ Романа Филипова в Сирии. .