Российских школьников предложили пересадить с парт на коврики

Российским школьникам необходимо создать условия для физической активности, заявила кандидат медицинских наук, врач-педиатр, член Союза педиатров России Ирина Добрецова, пишет «Вечерняя Москва». Она предложила сделать уроки физкультуры ежедневными, а также поменять расположение парт и пересадить учащихся на коврики.

Медик напомнила, что физическая активность повышает иммунитет. Из-за того, что современные дети все время проводят сидя (около пяти-шести уроков, а затем дома за домашними заданиями), они больше подвержены заболеваниям. «Ребенок сидит, затекает на одну сторону, и так всю четверть», — подчеркнула специалист. По мнению педиатра, можно использовать опыт некоторых страны и платных российских школ. В них школьники первые 10-15 минут урока сидят на ковриках, слушая новый материал. Когда приходит время ответить, они встают или садятся за парты. Им разрешается ходить по классу. Помогут развитию ребенка разминки и другое расположение парт, считает медик.

По мнению врача, уроки физкультуры должны быть ежедневными. «Ребенок должен обязательно три-четыре раза в неделю активно играть в командные виды спорта, заниматься борьбой и каждый день час на улице гулять», — добавила она. По словам Добрецовой, «кислород нужно получать не из форточки, а на улице», поэтому бывать на свежем воздухе дети должны чаще.

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