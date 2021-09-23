Чубайс рассказал о своей «задушевной мечте»

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс назвал развитие морской ветроэнергетики в стране своей «задушевной мечтой», передает РИА Новости.

В ходе онлайн-брифинга Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ, Чубайс занимает в организации должность сопредседателя) он рассказал, что в последнее время морские ветропарки стали строить чаще. У таких станций растет мощность, они более интересны инвестору, однако, как правило, в Европе, где не хватает территорий.

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Чиновник заметил, что России тоже было бы неплохо перенимать этот опыт, особенно в условиях Севера. «Мне кажется, что это такой еще один следующий шаг тектонический, о котором нам в России стоит подумать», — подчеркнул он.

На том же брифинге Чубайс напомнил, что цены на возобновляемую энергетику в России в 2021 году снизились в три раза, причем случилось это на десять лет раньше прогнозов. Отбор проектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) позволил найти 69 таких, где стоимость уже находится на уровне или ниже обычной генерации.

Ранее Чубайс в рамках Восточного экономического форума заявил, что, если Россия хочет занимать заметное место в мире и обеспечить достойную жизнь своим гражданам, она должна принять участие в энергопереходе и внедрении экологичных технологий.

По его мнению, изменения в структуре энергетики приведут и к смене мировых элит. Новый список стран-лидеров, считает чиновник, сформируется не позднее конца 2020-х годов.