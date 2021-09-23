Дайверы обнаружили на дне моря древние сокровища и достали их штопором

Фридайверы-любители обнаружили один из крупнейших кладов золотых древнеримских монет во время отдыха у побережья испанского города Аликанте и достали его со дна. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Дайверы Луис Ленс и Цезарь Гимено обнаружили клад на глубине семи метров, когда занимались расчисткой морского дна от мусора.

Ленс сначала решил, что нашел современную монету в десять центов, но, когда вернулся на борт лодки и рассмотрел ее поближе, обнаружил на ней старинное греческое или римское изображение. После этого дайверы вернулись в море, где совершили первую находку, и в течение двух часов раскапывали остальную часть древних сокровищ при помощи штопора и швейцарского ножа.

Предположительно, 53 золотые монеты находились на дне с конца IV — начала V века. Они прекрасно сохранились, что позволило исследователям прочитать надписи и идентифицировать изображенных на них римских императоров.

Джейм Молина из Университета Аликанте заявил, что это один из крупнейших кладов римских золотых монет, когда-либо найденных на территории Испании и Европы. «Это исключительная археологическая и историческая находка. Ее исследование может дать нам новую информацию и помочь больше узнать о финальной фазе падения Западной Римской империи», — пояснил он.

Специалист сумел идентифицировать три монеты, на которых изображен римский император Валентиниан I, семь монет с изображением Валентиниана II, 15 — c портретом Феодосия I Великого, 17 — с изображением Флавия Аркадия и 10 — Флавия Гонория Августа.

Молина подчеркнул, что вблизи места обнаружения клада нет затонувших кораблей, поэтому, по всей видимости, таким образом деньги были спрятаны от варварских захватчиков.

Найденные монеты очистят и выставят в местном музее.

Ранее сообщалось, что дайверы обнаружили сотни бутылок коньяка и ликера времен Первой мировой войны на затопленном шведском судне в Балтийском море. Они работали круглосуточно в течение недели, чтобы извлечь со дна несколько сотен бутылок алкоголя.