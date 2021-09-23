Веб-сериал «Естественный отбор» получил продолжение

Продолжение российского веб-сериала «Естественный отбор», поддержанного АНО «Институт развития интернета» (ИРИ), стартует в конце сентября. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Второй и третий сезоны проекта появятся на видеосервисе Premier 30 сентября. С 8 октября они будут выходить во «ВКонтакте» — по две серии в день до 16 октября.

В каждом сезоне будет восемь серий по 10-14 минут. Главные роли в сериале исполнили Ефим Петрунин («Гуляй, Вася!», «Балканский рубеж», «Мой папа — Барышников»), Алексей Макаров («В августе 44-го», «Частица вселенной», «История одного назначения»), Мария Корытова («Половинки», «Естественный отбор») и другие. Во втором сезоне также снялась певица, победительница телешоу «Голос» 2016 года Дарья Антонюк, появление которой привнесло в проект элементы мюзикла, отмечается в релизе.

Первый сезон веб-сериала посмотрели более восьми миллионов человек. Он был номинирован на Третью премию в области веб-индустрии в категории «Лучший веб-сериал», а также отобран в конкурсные программы фестивалей Realist Web Fest (Нижний Новгород, Россия), Series Land (Бильбао, Испания) и Marseille Web Fest 2021 (Марсель, Франция).

Проект снимается при поддержке ИРИ и «ВКонтакте». Производством сериала занимаются студии Life Is Short и FakePublish.