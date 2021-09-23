Элитная конюшня Кадырова пополнилась одним из самых титулованных жеребцов

Глава Чечни Рамзан Кадыров приобрел самого титулованного в России жеребца породы тинкер по кличке Титан. Соответствующая публикация появилась в его Instagram-аккаунте.

«Как Вам наш Титан?» — подписал видео глава региона. На кадрах конь под руководством тренера выполняет различные трюки.

Информация о продаже жеребца в элитную конюшню Кадырова подтверждается в Instagram-аккаунте заводчицы Арины Либонтовой. «Hermits Titanium, самый титулованный жеребец породы тинкер в России, сменил владельца и теперь живет в Чеченской Республике. Наш любимый зефир отправился жить среди прочих элитных лошадей различных пород, которые стоят в великолепной конюшне под покровительством Р. А. Кадырова», — говорится в публикации.

Либонтова также уточнила, что жеребец стал подарком на день рождения дочери Кадырова. «Я считаю, что это более чем достойная награда за все его заслуги и умения. К тому же, как бы я ни хотела этого, а такой роскошной жизни, как там, я бы никогда не смогла Титану обеспечить. А такому шикарному жеребцу, я считаю, нужно жить именно так, как он живет теперь в новом доме», — добавила она.

Тинкер, она же ирландский коб или цыганская упряжная, — порода тяжелоупряжных лошадей, выведенных в Ирландии. Эти лошади отличаются широким рельефным телом с прямой спиной. Челка, хвост и грива у них густые, а копыта сильно оброслые. Коня Титана, которого приобрел Кадыров, привезли из фермы в Германии в Кемерово, затем его заметили специалисты, и жеребец вместе с тренером переехал в Москву.

Рамзан Кадыров известен своей привязанностью к животным. По разным оценкам, в его конюшне породистых скакунов содержатся свыше сотни лошадей, которые регулярно принимают участие в скачках в России и за рубежом. В апреле 2021 года глава Чечни сообщил, что в республике будут организовывать престижные скачки лошадей чистокровной породы на высшем уровне. Для этого рядом с Грозным строят семь конюшен для размещения элитных лошадей.