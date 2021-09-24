На картах Google разглядели «морского дракона»

Пользователь Reddit под ником keksivaras опубликовал скриншот из сервиса Google Maps. Мужчина уверен, что увидел на спутниковой фотографии «морского дракона». На его пост обратил внимание Daily Star.

Keksivaras не уточнил, в какой части мира он разглядел мифическое существо на картах. Кроме того, юзер так сильно приблизил изображение, что разглядеть его содержимое оказалось проблематично.

Другие пользователи Reddit, которые тоже изучили снимок, не согласились с автором поста. «Круто, хотя больше похоже на змею», — написал юзер под ником Odd-Inspection-281. «Это скала», — уверенно предположил yourmom776.

Ранее пользователи Google Earth обнаружили загадочную базу в Арктике, на которой расположено футуристическое здание. Автор находки разглядел в постройках НЛО необычной формы.