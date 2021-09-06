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На картах Google обнаружили гигантскую просьбу о помощи в пустыне

Пользователь YouTube увидел на картах Google Earth сигнал бедствия на песке южнее Иордании
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Кадр: MrMBB333 / Youtube

YouTube-блогер под ником MrMBB333 опубликовал на своей странице ролик, в котором запечатлел неожиданную находку в сервисе Google Earth. Пользователь увидел гигантскую просьбу о помощи в пустыне.

Мужчина исследовал отдаленную пустыню, которая находится на карте южнее Иордании. Там он обнаружил сигнал бедствия, вычерченный на песке латинскими буквами. Надпись гласила: SOS Stranded («Нужна помощь. Застрял»). Ниже можно разглядеть еще одно слово No («Нет»).

MrMBB333 отметил, что просьбу о помощи можно заметить только с самолета или со спутника, потому что размер надписи на песке слишком большой. По его подсчетам, слово Stranded имеет ширину почти 46 метров и высоту более восьми метров. Блогер подчеркнул, что впервые сигнал бедствия появился на фотографиях картографического сервиса как минимум в 2019 году. Однако он не смог найти никаких подробностей о том, кто сделал эту надпись.

Зрителей заинтересовала находка блогера. Они поинтересовались, сообщил ли кто-нибудь о ней властям. Другие предположили, что сигнал могли оставить солдаты во время боевых учений в пустыне.

Ранее пользователь Reddit под ником dansterdj изучил в картографическом сервисе Google Earth местность необитаемого острова Старбак (республика Кирибати) и заявил, что обнаружил на пляже «разбившееся НЛО».

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