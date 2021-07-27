На картах Google разглядели «пугающую природную аномалию»

Пользователь Reddit под ником googlemapsshenanigans опубликовал скриншот из картографического сервиса Google Maps, на котором запечатлел деревья в лесу, окрашенные в пурпурный цвет. Автор поста назвал свою находку «жуткой природной аномалией». На его скриншот обратили внимание крупные СМИ, включая Daily Star.

По словам юзера, на скриншоте изображена часть леса в Калифорнии, недалеко от озера Хантингтон. Некоторые посетители имиджборда согласились с googlemapsshenanigans в том, что на снимке была запечатлена пугающая аномалия.

«110 процентов, что это лес с привидениями», — написал один из комментаторов. «Пришельцы», — то ли в шутку, то ли всерьез заявил другой. «Глюк в матрице», — добавил третий.

Часть пользователей нашла логическое объяснение тому, почему деревья окрашены в необычный цвет. По их мнению, в машине Google, которая делает снимки местности, пришла в негодность одна из камер.

Ранее пользователь Google Earth под ником @crypto_spawn заявил, что обнаружил на спутниковых снимках разбившийся НЛО, обломки которого якобы лежат в Долине Смерти в США. По словам автора поста, загадочный объект был окружен танками.