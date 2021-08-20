На картах Google нашли пугающую фигуру клоуна под мостом

Пользователь TikTok под ником @hidden.on.google.earth опубликовал ролик, в котором обнаружил на картах Google Earth фигуру «жуткого клоуна» под мостом в городе Итака (штат Нью-Йорк). Найденная загадочная фигура напугала некоторых зрителей. Видео было загружено в конце июля, однако журналисты The Mirror обратили на него внимание лишь месяц спустя.

Тиктокер приблизил карту в определенном месте и включил режим просмотра улиц. Он переместился под автомобильный мост, приблизил изображение и увидел под балками лицо клоуна. «Пеннивайз?» — поинтересовался он в описании под видео, сделав отсылку к книге Стивена Кинга «Оно». В ней враг главных героев — чудовище Пеннивайз — часто принимало облик клоуна-убийцы.

Ролик набрал более миллиона просмотров, а многие комментаторы назвали находку блогера жуткой. «Теперь я знаю, куда точно не хочу идти», — написал один из напуганных зрителей. «Я обделалась», — призналась другая пользовательница. Некоторые юзеры нашли объяснение увиденному: они посчитали, что тиктокер наткнулся на обыкновенное граффити.

Ранее пользователь Reddit под ником dansterdj изучил в картографическом сервисе Google Earth местность необитаемого острова Старбак (республика Кирибати) и заявил, что обнаружил на пляже «разбившийся НЛО».