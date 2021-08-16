На картах Google обнаружили «разбившееся НЛО» на необитаемом острове

Пользователь Reddit под ником dansterdj изучил в картографическом сервисе Google Earth местность необитаемого острова Старбак (республика Кирибати) и заявил, что обнаружил на пляже «разбившееся НЛО». На его находку обратили внимание журналисты Daily Star.

На опубликованном скриншоте видно, что возле океана лежит массивный металлический объект. За ним на песке проглядывается длинный след: автор снимка предположил, что этот след остался после падения НЛО.

Некоторые комментаторы посчитали, что идея с упавшей летающей тарелкой выглядит слишком надуманно. «Это не столько похоже на падение, сколько на то, как будто его катили или тащили туда», — высказал свою теорию юзер под ником NuclearSiloForSale. «И по форме оно подозрительно напоминает лодку», — добавил CulturalMarksmanism.

Тем не менее некоторых юзеров впечатлила находка dansterdj. Сразу несколько человек попросили его отправить координаты «НЛО», а комментатор Graphiteshirt назвал объект «охренеть каким крутым».

Ранее пользователь Google Earth под ником @crypto_spawn заявил, что обнаружил на спутниковых снимках разбившееся НЛО, обломки которого лежат в Долине Смерти в США.