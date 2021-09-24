Опубликовано видео спецоперации ФСБ против наркогруппировки из даркнета

Спецоперация ФСБ против участников межрегиональной преступной группировки, которые занимались производством мефедрона и сбывали его через крупнейший канал в даркнете, попала на видео. Запись оперативных мероприятий публикует РИА Новости.

На кадрах видна подпольная нарколаборатория, сырье и компоненты.

Ранее 24 сентября сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли крупнейший канал распространения наркотических средств через интернет-магазины в даркнете. Задержаны пять участников преступной группировки, среди них оказался организатор наркобизнеса, который из Турции координировал сообщников, занимающихся в России производством и сбытом запрещенных средств. Задержанные арестованы, против них возбуждено уголовное дело.

В частности, в Рузском районе Подмосковья ликвидировали подпольную лабораторию, где в месяц производилось более полутонны запрещенных синтетических средств. Оперативники изъяли 60 килограммов мефедрона, шесть тысяч литров наркосодержащей жидкости, полтора килограмма прекурсоров и 22 тысячи килограммов химических реактивов.