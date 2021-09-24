Великое переселение тарантулов размером с айфон собрало толпы зрителей

Жители американского штата Колорадо собрались, чтобы посмотреть на великое переселение тарантулов размером с айфон. Об этом сообщает портал Accu Weather.

Тысячи тарантулов перебегают через скалистую местность города Ла-Хунта во время брачного сезона. Самцы пауков устраивают великое переселение в поисках самок. Они активизируются, когда устанавливается подходящая для спаривания влажная и прохладная погода.

Необычное зрелище ежегодно собирает толпы зрителей со всех окрестностей США. В местном туристическом центре рекомендуют наблюдателям держаться подальше от ядовитых членистоногих и только смотреть на них, но не трогать.

Укусы тарантула не смертельны для человека, но могут быть болезненными и вызвать сыпь. Впрочем, люди чаще всего боятся этих пауков из-за их размеров. Некоторые тарантулы достигают размера айфона.

«Многие люди боятся пауков, но они почти как добрые великаны», — отметила руководитель туристического центра Ла-Хунты Памела Денахи.

Ранее сообщалось, что пользователь Reddit завел тарантула в качестве питомца и отвадил тещу от ежедневных визитов к себе домой. За несколько месяцев до этого мужчина узнал, что теща панически боится пауков.