Вертолет завалился на бок при посадке на Камчатке

Частный вертолет Sud-Aviation Gazelle упал на бок во время жесткой посадки на Камчатке

Частный вертолет Sud-Aviation Gazelle завалился на бок при посадке в Камчатском крае. Об этом сообщает Telegram-канал «Камчатка №1».

Согласно информации Telegram-канала SHOT, жесткая посадка воздушного судна произошла в районе 23-го километра трассы Елизово — Паратунка Елизовского района. Во время приземления из-под шасси вертолета ушла почва, из-за чего он упал в сторону. По предварительной информации, на борту воздушного судна находился один человек. Пострадавших в результате происшествия нет.

23 сентября жесткую посадку в районе горы Острая на Камчатке совершил вертолет Ка-27, совершавший учебно-тренировочный полет. Его обломки нашли в труднодоступной местности, останки пятерых членов экипажа были обнаружены 27 сентября.